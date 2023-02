A Bâle, des manifestants du climat occupent un gymnase

Bâle : Des manifestants du climat occupent un gymnase

Rappelant que le monde vit une époque de crises multiples (coronavirus, guerre, climat, inflation et santé mentale), le communiqué de presse dit que «les jeunes sont particulièrement touchés par ce phénomène». «Notre système éducatif ne nous prépare pas de manière adéquate à ces crises. Au contraire, il nous encourage à nous comporter selon une logique capitaliste et à faire progresser ces crises», estime une manifestante.

En occupant les écoles et les universités, les manifestants veulent faire changer les choses. «Nous exigeons un système scolaire qui nous prépare à affronter les crises. Un système scolaire libéré de la pression de la performance et de la discrimination», a martelé un participant. «Aujourd’hui à Bâle, nous avons montré que nous, les élèves, les étudiants et les apprentis, ne nous contentons pas de tout suivre naïvement. Non, nous allons nous battre pour une éducation adaptée à la crise», a poursuivi une autre participante.