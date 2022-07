Libye : Des manifestants investissent le siège du Parlement à Tobrouk

Des images diffusées par les médias montraient d’épaisses colonnes de fumée noire se dégageant du périmètre de la bâtisse, en marge de protestations contre la crise politique et économique.

Saccages et voitures incendiées

«Nous voulons avoir de la lumière»

Deux gouvernements se disputent le pouvoir depuis mars: l’un basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid Dbeibah depuis 2021 et un autre conduit par Fathi Bachagha et soutenu par le Parlement de Tobrouk et le maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est.