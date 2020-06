il y a 28min

«Ordonnances chaotiques»

Des manifestants par milliers et des restos à moitié vide

Les restaurateurs ou organisateurs d’événements culturels et sportifs grondent. Ils doivent respecter les mesures sanitaires en vigueur et limiter leur capacité d’accueil, alors que des manifestations de plus de 300 personnes se multiplient dans les rues.

de Lauren von Beust

Les restaurateurs doivent respecter des contraintes sanitaires importantes. KEYSTONE

«On devrait peut-être inscrire nos clients e n tant que manifestants. Car , eux, ils ont visiblement le droit re ster pendant des heures à 10 centimètres les uns des autres » , lance ironiquement un restaurateur basé à Cheseaux -sur-Lausanne (VD), qui a vu la capacité de son établissement rédui t e de moitié depuis la mise en place des mesures sanitaires ordonnées par le Conseil fédéral. À défaut d’être séparés par une cloison, les groupes de clients doivent respecter une distance de 2 mètres dans les établissements liés à la restauration.

Si d epuis le 6 juin dernier, les manifestations politiques et sociales sont autorisées jusqu’à 300 personnes, de récents rassemblements ont passé outre cette limite. À Lausanne notamment, la police de la ville a comptabilisé plus de 2000 personnes lors des protestations contre la discrimination raciale et la violence policière, le 7 juin. Quant à la grève des femmes du 14 juin, celle-ci a réuni plus de 3000 personnes dans les rues de la capitale vaudoise (lire ci-dessous). Et dans de tels rassemblements, où l’on bouge, parle, crie, les mesures sanitaires, comme la distance réglementaire notamment, ne sont pas respectées.

«Le restaurateur passe pour un imbécile»

S’il dit trouver «légitime» la tolérance accordée aux manifestations sociales et politiques, le vice-président de GastroLausanne, Antoine Piguet, dénonce des «ordonnances chaotiques»: «Le restaurateur passe pour un imbécile aux yeux de sa clientèle à lui imposer ce genre de mesures. C’est une injustice qui démontre la méconnaissance totale de ce milieu par nos autorités fédérales.»

Selon une enquête de GastroSuisse, organisation patronale de l'industrie hôtelière et gastronomique, sur 3000 restaurateurs interrogés dans notre pays, presque neuf établissements de restauration sur dix, soit 87%, disaient enregistrer des pertes à la fin du mois de mai dernier. «Actuellement, je suis à 70% de mon chiffre d’affaires», confirme le tenancier du restaurant de Cheseaux-sur-Lausanne. Sans compter «qu’un poste sur deux est menacé» dans le secteur, rappelle Antoine Piguet.

«Je pense que l’immense majorité des restaurateurs lausannois sont respectueux des lois. Mais je ne m’étonnerai pas que si rien ne bouge, certains restaurateurs s’affranchissent de certaines règles idiotes», lance le vice-président de la faîtière des restaurateurs et cafetiers, faisant référence à la consommation debout, exigée par certains établissements.

Sport et culture aussi pénalisés

Le milieu sportif est lui aussi pénalisé sur le plan économique par les restrictions visant à limiter la propagation du Covid-19. «Je pense qu’on aurait pu atteindre les 10’000 personnes pour le match de dimanche… Mais on nous a fixé la règle des 300 personnes et on la respecte. Plus on est juste dans ce qu’on fait, plus vite on sera libéré de ce virus», déclare Vincent Steinmann, directeur commercial et marketing du FC Lausanne-Sport. Ce dernier pointe aussi des «mesures aberrantes, qui font sourire». Comme le fait que les joueurs doivent porter le masque dans les couloirs des vestiaires, mais l’enlèvent une fois sur le terrain.

«J’oscille entre l’injustice, la colère et la tristesse au nom de tous les acteurs culturels» Michael Drieberg, directeur général de Live Music Production

Quant au domaine culturel, celui-ci demeure aussi lourdement handicapé. Si les salles de cinéma et casinos ont pu rouvrir le 8 juin, les manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites jusqu’à fin août. Le Conseil fédéral tranchera le 24 juin sur la transition d’événements entre 300 et 1000 personnes. «J’oscille entre l’injustice, la colère et la tristesse au nom de tous les acteurs culturels, déclare Michael Drieberg, directeur général de Live Music Production, leader de la programmation de concerts et de l’événementiel en Suisse romande. On ne remet pas en cause les manifestations sociales et politiques qui ont eu lieu, mais bien la décision sanitaire qui nous empêche de faire notre métier. C’est proprement incompréhensible». Le «silence gêné» des politiques est pointé du doigt.

Ce qu’en dit le Canton

Le rapport entre les autorités fédérales et cantonales semblent en effet compliquées en matière de gestion de rassemblements, tels ceux qui ont eu lieu ces derniers jours dans les villes de Suisses. «On peut comprendre que certaines personnes ne comprennent pas la situation actuelle, indique le Canton de Vaud. Dans le cas de manifestations, une dérogation peut être délivrée. Et une appréciation de la situation est faite pendant le déroulement de l’événement tant par les autorités politiques que sécuritaires, de manière continue.» Si la prochaine délibération du Conseil fédéral est prévue pour début septembre, il semble difficile de concevoir qu’un tel flou puisse perdurer tout l’été.