Iran : Des manifestants prorégime défilent pour défendre le port du voile

«Punissez ces criminels avec l’arme de la loi»

Au moins 17 personnes ont été tuées dans ces protestations déclenchées par ce décès, selon un bilan des autorités qui démentent toute implication dans ces violences. Ces manifestations ont été marquées par des affrontements entre manifestants et forces de sécurité, dont des véhicules ont été incendiés, selon des médias et des militants. La police a arrêté un nombre indéterminé de personnes.

«L’arbre de la Révolution est robuste»

Les fidèles ont brandi pour leur part des pancartes remerciant les forces d’ordre, «colonne vertébrale du pays», et s’en sont pris aux femmes qui brûlent leur voile. «Prôner la fin du voile, c’est faire la politique des Américains», ont-ils scandé. D’autres manifestations de soutien à la police ont également eu lieu dans plusieurs villes du pays comme Ispahan (centre), Tabriz (nord-ouest), Qom (nord) et Ahvaz (ouest). Elles étaient organisées par le Conseil islamique de coordination du développement, chargé d’organiser des manifestations officielles. Dans un communiqué, des Iraniens manifestant vendredi ont condamné «les comploteurs et ceux qui ont violé les préceptes sacrés de la religion». «Aujourd’hui plus que jamais, l’arbre de la Révolution est robuste et enraciné», ajoutent-ils.