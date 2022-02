Grèce : Des manifestants protestent contre le refoulement de migrants

Dimanche, des centaines de personnes ont défilé dans la capitale grecque pour défendre les droits des migrants.

Les manifestants, qui se sont rassemblés à l’appel de groupes de gauche et antiracistes, ont crié leur colère contre «l’assassinat de migrants à la frontière».

Des centaines de personnes ont manifesté dimanche dans les rues d’Athènes contre les refoulements de migrants et la violence aux frontières, quelques jours après la découverte de 19 corps de migrants, morts de froid près de la frontière gréco-turque. Selon la police grecque, environ 700 personnes ont défilé de la place Omonia, dans le centre d’Athènes, jusqu’à la place Syntagma, devant le Parlement grec.

Les manifestants, qui se sont rassemblés à l’appel de groupes de gauche et antiracistes, ont crié leur colère contre «l’assassinat de migrants à la frontière», déployant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Stop aux refoulements et à la violence aux frontières».