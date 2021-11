Journée internationale : Manifs à travers l’Espagne contre les violences sexistes

Jeudi, les rues de plusieurs villes espagnoles se sont remplies de personnes protestant contre la violence faite aux femmes.

«Au niveau mondial, c’est un fléau (…) Il est temps que la violence patriarcale cesse contre nos corps, nos vies et nos décisions», a dit à l’AFP Leslie Holguin, étudiante et actrice de 30 ans. «Nous revendiquons la fin de la prostitution et demandons la fin des assassinats, des mauvais traitements et des viols», a indiqué de son côté Maria Moran, fonctionnaire de 50 ans.