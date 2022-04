Sri Lanka : Des manifestations à travers tout le pays, l’état d’urgence déclaré

Le gouvernement sri lankais a déclaré l’état d’urgence en réponse aux nombreuses manifestations réclamant la démission du président.

Les manifestations contre le gouvernement du Sri Lanka se sont multipliées vendredi à travers le pays, après une nuit de violences en réaction à une grave crise économique, et l’état d’urgence a été proclamé dans la soirée.

Dans de nombreuses villes du Sri Lanka, les gens sont de nouveau descendus dans la rue avec des pancartes réclamant le départ du gouvernement, selon la police et les autorités locales. «Il est temps de partir Rajapaksas!» pouvait-on lire sur l’un des écriteaux portés par les manifestants dans le centre de Colombo, la capitale, en référence notamment au président Gotabaya Rajapaksa et à son frère, le premier ministre Mahinda Rajapaksa. «Assez de corruption, rentre chez toi Gota!» clamait un autre.

État d’urgence proclamé vendredi soir

Le gouvernement inclut trois frères du président dont Mahinda, premier ministre, et Basil, ministre des Finances, ainsi qu’un de ses neveux. Vendredi soir, le président a proclamé l’état d’urgence, expliquant que la sécurité publique imposait d’appliquer des lois dures donnant aux forces de sécurité des pouvoirs étendus pour arrêter et emprisonner des suspects.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des centaines de manifestants s’étaient dirigées vers le domicile du président Gotabaya Rajapaksa pour réclamer sa démission. À Nuwara Eliya (centre), les manifestants ont bloqué vendredi l’ouverture d’une exposition de fleurs par l’épouse du premier ministre Mahinda Rajapaksa, Shiranti, selon la police. Les villes de Galle, Matara et Moratuwa, dans le Sud, mais aussi d’autres villes du nord et du centre du pays étaient vendredi troublées par des manifestations contre le gouvernement.

L’île d’Asie du Sud connaît de graves pénuries de produits de première nécessité, une inflation galopante et des coupures d’électricité paralysantes. Beaucoup craignent que le pays, qui traverse sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948, fasse défaut sur sa dette extérieure. Deux cars militaires et une jeep de la police avaient été incendiés dans la nuit de jeudi à vendredi. Les manifestants avaient jeté aussi des briques sur les forces de l’ordre et monté une barricade de pneus enflammés sur l’un des grands axes de Colombo.