Pandémie : Des manifestations antirestrictions en Finlande et en Suède

Plusieurs centaines de personnes manifestaient à Helsinki samedi, de même qu’à Stockholm.

Les rassemblements publics de plus de six personnes sont interdits à Helsinki en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus et les organisateurs avaient annoncé une manifestation de six personnes. Au total, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées pour avoir refusé de se plier aux ordres des autorités et seront condamnées à une amende.