Tensions en Birmanie : La police anti-émeute disperse les manifestants

Alors que l’ambassadeur de la Birmanie a appelé à la fin du coup d’État, la police anti-émeute et l’armée birmane ont usé de la force dans certaines villes afin d’éparpiller les manifestants en colère.

Dans certaines villes, la police et l’armée ont usé de la force mais à Rangoun, les autorités ont fait preuve de retenue jusqu’ici, se contentant d’une présence massive des forces de l’ordre et de barrages en plusieurs points stratégiques de la capitale économique du pays.

Reporter indépendant arrêté

Vendredi, la police anti-émeute s’est déployée autour des carrefours clés de la ville et elle est allée au contact des manifestants, pour la plupart assis et scandant des slogans pro-démocratie, pour les sommer de se disperser.

Six manifestants ont été arrêtés, ainsi qu’un reporter japonais indépendant, après que la police eut dégagé la principale artère, obligeant les manifestants et les journalistes à se déporter dans les rues secondaires.

Selon des témoins de la scène, le journaliste, Yuki Kitazumi, «a été frappé à la tête avec une matraque mais il portait un casque», a indiqué sur Facebook son assistant Linn Nyan Htun. Un policier a nié que M. Kitazumi ait été battu, et indiqué plus tard qu’il avait été libéré.

Casques de sécurité sur la tête, les manifestants scandaient: «L’échec de la dictature est notre cause, notre cause!", un refrain chanté lors des rassemblements anti-junte.

Utilisation de lance-pierres

Des manifestations ont aussi eu lieu vendredi à Mandalay (centre), la deuxième plus grande ville du pays. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le plus grand centre commercial de la ville, habillés principalement en blanc et portant des masques et des chapeaux avec du rouge, la couleur de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d’Aung San Suu Kyi.