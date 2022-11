Des manipulatrices abusent les mecs et révèlent leurs stratagèmes

Taylor Swift inspire les confessions intimes



Comme l’explique le tabloïd new-yorkais, ces confessions publiques sont devenues courantes sur le réseau social, depuis la sortie, cet automne, de la chanson «Mastermind» de Taylor Swift. Dans ce hit, la chanteuse américaine balance: «What if I told you none of it was accidental? And the first night that you saw me, nothing was gonna stop me» (Et si je te disais que rien n’était accidentel? Et que la première nuit où tu m’as vue, rien n’allait m’arrêter). Par conséquent, sur TikTok, les vidéos sont flanquées des hashtags #Mastermind et #TaylorSwift et reprennent la chanson en fond musical.