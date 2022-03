Economie – Dès mardi, fini les tickets de caisse à la Coop, sauf sur demande

Économie : Dès mardi, fini les tickets de caisse à la Coop, sauf sur demande

La chaîne de supermarchés ambitionne d’économiser 400 tonnes de papier par an en arrêtant l’impression automatique des quittances d’achat.

Moins de papier passera à l’avenir par les caisses de la Coop. 20min/Simon Glauser

«Vous voulez votre ticket?» Depuis longtemps, les clients des supermarchés ont l’habitude d’entendre la question, posée par les employés de caisse. Et quand les clients disent non, le ticket sort quand même et part en général tout droit à la poubelle. Le sort des tickets est souvent le même quand les clients les emportent avec et vont garnir la première poubelle sur le chemin de la sortie.

Dès mardi 1er mars, c’est terminé, du moins à la Coop. Comme c’est déjà le cas aux caisses automatiques self-checkout, où le client peut appuyer sur le bouton «Imprimer ticket» sans quoi il n’est pas imprimé, le papier ne sortira plus par défaut aux caisses où travaillent les employés. Il faudra désormais leur demander expressément si l’on veut recevoir la quittance. La politique sera introduite dans les supermarchés, les rayons alimentaires des Coop City, ainsi que les Coop to go dans les gares, notamment. La mesure pourrait, selon Coop, permettre d’économiser près de 400 tonnes de papier par année.

Migros: seulement via Cumulus

Du côté de Migros, l’arrêt automatique et généralisé de l’impression des tickets n’est pas prévu, mais la coopérative rappelle qu’il est déjà possible, via son compte Cumulus, de choisir de ne pas recevoir de ticket physique mais sous forme numérique sur son compte. En revanche, pour tous les clients non enregistrés au programme Cumulus, que ce soit aux caisses normales ou aux caisses automatiques, le ticket sort sans choix préalable. D’ailleurs, dans bien des Migros, une poubelle est placée directement sous l’emplacement d’où sortent les quittances.

Elle n’est pas posée là par hasard. 20min/Sandro Spaeth