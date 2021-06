St-Gall : «Des marionnettes d’horreur, je suis choquée»

Certains passants sont irrités par une exposition artistique en pleine nature qu’ils jugent révoltante.

Une scène dérangeante

La scène peut en effet être perçue comme dérangeante. Il y a cinq marionnettes au total. Deux hommes barbus aux cheveux blancs sont debout près d'un arbre et regardent trois femmes à moitié nues. Les mannequins féminins sont suspendus par la tête à une corde qui traverse la petite grotte. Ces derniers sont dans des positions différentes. L'un a l'air de marcher dans les airs, un autre de se tenir immobile avec les mains levées, et le troisième semble être assis dans les airs. Les trois marionnettes féminines ont des cheveux sauvages et clairs qui leur donnent un aspect ébouriffé. Les cinq figurines ne sont vêtues que de pagnes.

«C’est très mystérieux»

Un conte de fées

L'installation est située près du barrage et de la centrale électrique, qui appartient à l’entreprise Axpo. Interrogée, cette dernière a précisé en quoi consistait cette scène mystérieuse. «Les marionnettes font partie d’une installation artistique de l’artiste Thöny-Luck» a déclaré le porte-parole d’Axpo. Cela fait référence à un conte de fées sur les «petits hommes et les petites femmes sauvages du Prättigau». Ce dernier est issu des légendes de «Walser», comme on nomme les paysans du Haut-Valais venus s’installer au XIIIème siècle à Prättigau (Grisons) et d’autres régions des Alpes.