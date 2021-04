La Suisse a beau être un petit pays, il n’en est pas moins créatif et regorge de jeunes designers, bourrés de talent. On ne peut pas non plus nier l’affinité qu’ont les Suisses pour le design. Pour preuve, ces nouvelles marques qui ne manqueront pas d’embellir vos intérieurs.

Marso Living

Parure de lit en satin, 179 francs chez marsoliving.com. zvg

Ce n’est pas pour rien qu’on dit «comme on fait son lit, on se couche». Ceux qui misent sur la qualité trouveront, chez Marso Living (marsoliving.com), des matériaux naturels et durables, produits de manière équitable, certifiés Oeko-Tex. Le linge de lit en satin est notamment d’une beauté intemporelle.

Tauta Home

Pics apéritif Tigre, 6 francs/l’unité chez tauta-home.com. zvg

Maria Lorez a grandi à Pereira, en Colombie, et en Suisse. Les créations qu’elle propose dans sa boutique (tauta-home.com) reflètent ses origines. Tout est fabriqué dans des ateliers artisanaux et chaque pièce est unique. Pics apéritif en forme de tigre, porte cure-dents en forme de cactus – ça sent clairement l’apéro.

Nuok

Bac à plantes, 479 francs chez nuok.ch. zvg

La marque (nuok.ch) propose des objets de fabrication suisse, produits en collaboration avec des partenaires et à partir de matériaux locaux, notamment des miroirs, des étagères ou encore de merveilleux bacs à plantes, pour un intérieur plus verdoyant. Tous les objets sont façonnés en bois avec une attention particulière accordée aux détails.

Issu Issu

Bougie Dolce Multicolor, 72 francs chez issuissu.com. zvg

Les deux designeuses, Mariella Ingrassia et Cheryl Graf, ne connaissent pas de limites au niveau des matériaux. Elles utilisent tantôt des métaux précieux, tantôt du verre ou de la cire colorée pour réaliser toute une série de beaux objets. Leur dernière création en date: la bougie modulaire Dolce, aux allures de boules de glace empilées les unes sur les autres. issuissu.com.