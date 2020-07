Covid-19

Des masques à prix coûtant

Le gouvernement genevois élargit l’offre de protections à 50 centimes pièce.

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans tous les transports publics en Suisse. Afin de permettre au plus grand nombre de s’équiper, le Conseil d’Etat genevois élargit la mise à disposition de masques à 50 centimes pièce. Le partenariat passé avec les Transports publics genevois (TPG) est augmenté. Dès la semaine prochaine, les abonnés pourront se fournir en boîtes de 50 dans les agences, comme depuis le 25 mai, mais également dans deux bus stationnés à Cornavin et à Rive. Les masques à ce prix seront également vendus à toute la population dans les offices de poste du canton. Enfin, Migros Genève a décidé de proposer ces produits au même prix entre le 6 et le 11 juillet.