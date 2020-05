Mesures de protection

Des masques «périmés»? À utiliser sous conditions

Des vieux masques d'hygiène sont ressortis des placards. Ils sont toujours efficaces, pour autant qu'ils aient été stockés correctement.

Se procurer des masques de protection peut, ces derniers jours, s'apparenter à un casse-tête pour de nombreux citoyens. Mais certains n'ont pas eu besoin d'aller en pharmacie pour espérer décrocher la denrée rare: il leur a suffi d'aller fouiner dans les galetas et armoires.

Des Suisses ont ainsi retrouvé de vieux stocks de masques, reçus ou achetés de leur propre initiative sur recommandation des autorités lors de l'épidémie de grippe H1N1 en 2009-2010. Nouveau casse-tête: peuvent-ils encore être utilisés, même si la date de péremption indiquée sur l'emballage est passée depuis belle lurette, ou vaut-il mieux les jeter à la poubelle et rejoindre la lutte pour en obtenir des neufs?

C'est aussi la question que s'est posée Daniel*, un astreint à la Protection civile, affecté au triage des patients à l'entrée d'un hôpital du canton de Vaud. La boîte mise à disposition pour lui et ses collègues ainsi que pour les patients, affiche une date passée depuis cinq ans. «Ils sentent un peu le renfermé...», avoue Daniel. Sa surprise a été d'autant plus grande en lisant sur lematin.ch que, alors que la Suisse tente de se fournir en masques en Chine, un entrepreneur vaudois doit vendre son stock à l'étranger. «Je ne vois pas trop la logique dans tout ça», s'interroge Daniel.

Ce serait du gaspillage

En fait, se débarrasser de tout ce vieux stock serait plutôt apparenté à du gaspillage qu'à une précaution nécessaire. Tout est, justement, une question de stockage. «Les masques de soins type II ou II R peuvent être utilisés bien au-delà de la date de péremption, pour autant qu'ils aient été protégés de la poussière et de l'humidité», rassure Evelyne Leemann, de l'Office du médecin cantonal vaudois.

A noter encore que, si les propriétés protectrices des tissus sont conservées, plus le temps passe, plus les élastiques risquent de perdre en tension. «Il faut vérifier leur bonne tenue», ajoute-t-elle. Un élastique mal serré ou une barrette pour le nez mal ajustée, et c'est le mauvais placement du masque qui va le rendre inefficace. Ce n'est donc pas le tissu qui serait devenu aussi utile qu'une passoire.