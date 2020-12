Canton de Vaud : Des masques transparents pour certains enseignants

Les enseignants qui travaillent avec des élèves sourds et malentendants auront droit à des masques transparents pour les aider à communiquer.

Vingt lavages

Si le processus a pris «un peu de temps» depuis l’été, cela s’explique par les contrôles de qualité et, surtout, le choix d’un fournisseur, relève Mme Jaunin. Elle raconte qu’il n’a pas été simple de trouver un fabricant capable de livrer des masques transparents de qualité et en quantité suffisante.

Enseignant au collège des Bergières à Lausanne, Matthieu Macchi a pu tester ces masques depuis trois semaines, lui qui compte un élève malentendant dans sa classe. «On s’y habitue vite, d’autant plus que les bénéfices sont importants. L’élève atteint de surdité peut lire sur mes lèvres. Tous les autres élèves en profitent également: on arrive plus facilement à faire passer des émotions, ce qui n’était pas possible avec le masque chirurgical», raconte-t-il.