Football

Des matches plus courts en Angleterre?

Le syndicat des joueurs anglais évoque la possibilité de raccourcir la durée des parties.

En cas de reprise du championnat cet été, Mohamed Salah et les joueurs de Premier League disputeront-ils des matches de moins de 90 minutes?

La Premier League discute actuellement avec des experts médicaux, le gouvernement et les représentants des clubs ainsi que des joueurs pour trouver un moyen de terminer la saison interrompue le 9 mars dernier, avec encore 92 matches à disputer. Des matches à huis-clos et dans un nombre réduit de stades sont notamment envisagés pour limiter les risques et aucune idée ne semble taboue.