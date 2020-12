Le Parlement s'est saisi de ce dossier après la parution au mois d'octobre des «protocoles de Macolin» parus dans la presse alémanique et romande. D'anciennes athlètes témoignent des humiliations et des mauvais traitements subis lors de leur passage dans l'institution lorsqu'elles étaient encore adolescentes. Pour la rapporteuse de la Commission de la science de l'éducation et du sport, Simone de Montmollin (PLR/GE), il est indispensable de créer un service indépendant «pour dénoncer ces abus psychologiques et physiques».