Covid-19 – Des médecins administrent un 2e booster non encore autorisé

4e dose autorisée aux Etats-Unis et en Allemagne

Les Etats-Unis et l'Allemagne recommandent déjà un 2e booster du vaccin anti-Covid-19. L'autorité américaine de contrôle des médicaments (FDA) a ainsi donné mardi dernier son feu vert au deuxième rappel des deux vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna, et recommande de l’administrer quatre mois après la troisième dose aux personnes âgées de 50 ans et plus. En Allemagne, la commission des vaccinations le recommande aux 70 ans et plus et aux personnes immunodéprimées ou encore aux employés du secteur de la santé en contact avec des patients.