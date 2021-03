France : Des médecins alertent sur le spectre du «tri des patients»

Dans deux tribunes différentes, des spécialistes hospitaliers s’alarment du taux d’incidence de contamination et réclament un nouveau tour de vis sanitaire.

Cinq mois après l’entrée en vigueur d’un nouveau confinement, dont certains secteurs ne sont jamais sortis, la troisième vague de coronavirus met de nouveau la France au pied du mur, entre le spectre du tri des malades à l’hôpital et des restrictions sanitaires interminables qui risquent d’aller crescendo.

A deux jours d’un conseil de défense sanitaire décisif autour du président Emmanuel Macron, les indicateurs de circulation du virus, poussée par le variant dit anglais, jugé plus contagieux et plus virulent, ne montrent pas encore l’accalmie espérée.