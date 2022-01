Vaud - Des médecins déplorent une baisse des tarifs

Réponse du DSAS

Contacté, le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) de l’Etat de Vaud fait part de son étonnement quant à la position exprimée, dès lors que la SVM (la Société vaudoise de médecine, soit l’association de médecins qui mène les négociations dans le canton de Vaud) a accepté une baisse de la valeur du point tarifaire (VPT) de 0,1 centime pour deux des trois groupes d’assureurs du canton.

«Par cohérence avec ces deux accords et par responsabilité de l’État vis-à-vis des payeurs de primes, le DSAS a indiqué vouloir refuser l’approbation de cette troisième convention qui prévoit une VPT plus élevée que les deux autres qui ont été négociées entre médecins et assureurs pour 2022», indique le DSAS.