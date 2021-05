Genève : Des médecins exigent une action contre le réchauffement

Des professionnels de la Santé se sont mobilisés pour interpeller le directeur général de l’OMS sur les risques engendrés par la dégradation de l’environnement.

Doctors for Extinction Rebellion ont remis une pétition au directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l’OMS, ce 29 mai 2021.

Environ 200 professionnels de la santé ont manifesté samedi devant les bâtiments de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève pour demander que les autorités de tous les pays reconnaissent les risques sanitaires liés au changement climatique et agissent pour les contrer.

Portant des blouses blanches et des masques, ils ont défilé ou été poussés en chaises roulantes sur deux kilomètres dans le quartier international de Genève, jusqu’au siège de l’OMS.

Une fois arrivés devant le bâtiment de l’OMS, des représentants du réseau d’activistes pour le climat Doctors for Extinction Rebellion (Doctors4XR) ont remis une pétition au directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Signé par plus de 1100 professionnels de la santé du monde entier, le texte dénonce «l’inertie, l’inaction et la distance abyssale entre les discours et les actes».