Malte : Des médecins font recours contre l’interdiction de l’avortement

Plus de 130 praticiens maltais réclament en justice la suppression d’un article du Code pénal punissant d’emprisonnement les médecins qui pratiquent des IVG mais aussi les femmes qui y ont recours.

Plus de 130 médecins ont déposé lundi un recours juridique contre l’interdiction de l’avortement sur l’île de Malte. Déposé, entre autres, contre le Premier ministre et le ministre de la Santé, le texte demande la suppression d’un article du Code pénal prévoyant jusqu’à 4 ans de prison et l’interdiction à vie d’exercer pour les médecins pratiquant des interruptions de grossesse. Les femmes qui se font avorter risquent, elles, jusqu’à 3 ans de prison.

Cette disposition du Code pénal «empêche les médecins de fournir des soins immédiats et opportuns, et ce retard met en danger la vie et la santé des femmes enceintes», peut-on lire dans le document. Les médecins à l’origine du recours espèrent maintenant un procès pour plaider leur cause. Selon l’ONG Doctors for Choice, qui milite pour la légalisation de l’avortement, ils représentent environ 5% des médecins de l’île méditerranéenne.