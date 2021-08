Russie : Des médias indépendants s’unissent pour dénoncer une «campagne de destruction»

Au travers d’une lettre ouverte adressée à Vladimir Poutine, des médias russes ont dénoncé «une persécution du journalisme indépendant».

Plusieurs reporters ont également été la cible de poursuites judiciaires et de perquisitions. «Une campagne de destruction des médias non gouvernementaux et de pressions contre des journalistes est en cours», ont dénoncé les signataires de cette lettre adressée à M. Poutine et à d’autres hauts responsables, estimant qu’«une persécution du journalisme indépendant» est engagée.