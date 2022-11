Yverdon-les-Bains (VD): Des médocs homéopathiques auraient été fatals à un cheval

«Le Ministère public retient une violation intentionnelle de la loi sur la protection des animaux. C’est le comble de l’infamie professionnelle pour un vétérinaire, dont le but est de rechercher avant tout le bien-être de l’animal et de limiter ses souffrances!» s’est indigné M e Nathanaël Petermann, vendredi devant le Tribunal de police d’Yverdon. Son client, dénoncé par le vétérinaire cantonal, conteste sa condamnation par ordonnance pénale à 50 jours-amende à 40 francs, avec sursis, ainsi que 400 francs d’amende. On lui reproche d’avoir traité par homéopathie, au lieu de médecine traditionnelle, un cheval qui est finalement mort.

Le vétérinaire et son mandataire ont expliqué que ce n’était qu’après avoir essayé une thérapie conventionnelle, «dont les effets n’avaient pas été satisfaisants», que le praticien avait eu recours à l’homéopathie et à la phytothérapie pour soulager les souffrances du cheval. Et ce, avec l’aval de la propriétaire. Mais, de passage dans l’écurie en janvier 2020, une vétérinaire avait alerté cette dernière que l’animal souffrait d’un trouble endocrinien qui, selon elle, nécessitait une prise en charge spécifique et de médecine traditionnelle.