Berne - Des mégacristaux comme émetteurs de lumière

Pour comprendre la découverte, mieux vaut faire un peu de cuisine. Ainsi, le sel est composé d’ions sodium (Na+) chargés positivement et d’ions chlorure (Cl-) chargés négativement. Ces ions sont comme des perles qui s’attirent fortement les unes les autres pour former des cristaux denses et rigides, comme ceux que l’on peut voir dans une salière. Par ailleurs, dans le diamant, les cristaux ne sont constitués que de carbone mais, comme pour les minéraux, les atomes sont également maintenus ensemble par de fortes forces de liaison.

Que se passerait-il si toutes ces forces de liaison entre atomes pouvaient être éliminées? Dans le domaine des atomes, avec toute la mécanique quantique en jeu, cela ne donnerait pas une molécule ou une matière à l’état solide, du moins dans les conditions ambiantes. «Mais la chimie moderne peut produire des blocs de construction alternatifs qui peuvent effectivement avoir des interactions très différentes de celles des atomes, explique Maksym Kovalenko, chercheur de l’Empa (Laboratoire d’essai des matériaux et professeur de chimie à l’École polytechnique fédérale de Zurich. Ils peuvent être aussi durs que des boules de billard dans le sens où ils ne se sentent mutuellement que lorsqu’ils entrent en collision. Ou bien ils peuvent être plus souples en surface, comme des balles de tennis.»

Des structures entièrement nouvelles

De tels blocs de construction sont constitués de centaines ou de milliers d’atomes et sont connus sous le nom de nanocristaux inorganiques. L’équipe de Maksym Kovalenko est capable de les synthétiser en grandes quantités avec un haut degré d’uniformité. Au cours des années, les travaux se sont concentrés sur le mélange de sphères de différentes tailles, ce qui a permis d’obtenir des dizaines de superréseaux différents dont les structures d’emballage imitent les structures cristallines courantes, comme le sel de cuisine, mais avec des cellules cristallines dix à cent fois plus grandes. Et le chercheur de lancer: «Nous finirons par découvrir de toutes nouvelles classes de cristaux, des cristaux pour lesquels il n’existe aucun modèle naturel. Il faudra alors les mesurer, les classer et les décrire.» Ces structures formées à partir de nanocristaux sont des candidates potentiels à l’utilisation comme émettrices de lumière ultrarapides à haute efficacité énergétique.