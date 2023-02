Migrants : Des membres de SOS Méditerranée menacés de mort en France

«Traumatisme collectif»

«Pendant le blocage du navire et après son débarquement, l’association SOS Méditerranée et ses équipes ont été la cible d’un déversement de violence et de haine par courrier, mail et sur les réseaux sociaux», détaillent ses avocats dans la plainte. «Ces propos particulièrement violents ont préjudicié l’ensemble des salariés, en mer comme sur terre, menacés dans leur intégrité physique.» Les avocats insistent sur le «traumatisme collectif» encore vif au sein d’une association déjà ciblée par le passé.