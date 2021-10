Contrebande : Des membres des triades arrêtés à Hong Kong

Parmi les 365 personnes arrêtées par la police de Hong Kong, 35 hommes font partie des triades et sont soupçonnés de diriger des opérations de contrebande en mer.

La contrebande est depuis des années l’une des activités principales des triades, bandes criminelles présentes à la fois à Hong Kong et sur le continent, mais le phénomène s’est amplifié depuis la pandémie de coronavirus. La police s’est lancée dans une vaste opération de répression après qu’un officier de marine a été tué en septembre lorsque son navire a été éperonné par des contrebandiers lors d’une véritable course-poursuite.

Lundi, la police de Hong Kong a annoncé l’arrestation, aux cours des deux dernières semaines, de 365 personnes lors d’opérations conjointes. Parmi elles, 35 hommes issus des triades et soupçonnés de diriger les opérations de contrebande en mer.

1700 tonnes de viande congelée saisies

La police chinoise a également arrêté deux hommes suspectés d’être impliqués dans la collision au cours de laquelle un officier a été tué, a déclaré aux journalistes le commissaire Ho Chun-tung, du bureau hongkongais en charge de la lutte contre le crime organisé et les triades.

Plus de 50 vedettes rapides ont été saisies, ainsi que 1700 tonnes de viande congelée d’une valeur marchande de 500 millions de dollars hongkongais (plus de 59,6 millions de francs). Cette viande n’est qu’une partie des multiples marchandises très demandées par la Chine et introduites clandestinement.