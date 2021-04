Dans ce message, Bertrand Reich écrit notamment qu’ « à titre personnel, j’attends de ses personnes qu’elles assument leur choix et rejoignent celui qu’elles ont préféré au candidat de leur parti et qu’elles préféreront encore en 2023. Simple question de cohérence. » Face à ces tensions, l ’ex-président du PLR Alain-Dominique Mauris appelle dans le quotidien genevois à « cesser les hostilités immédiatement » et à renouer le dialogue. Le PLR doit se rassembler le 29 mai pour élire son président. Bertrand Reich est candidat à sa succession .