Paris : Des «menaces de mort» font reculer le nouvel éditeur de Matzneff

«Gabriel Matzneff, on le sait, n’avait plus aucun éditeur (...) Par des amis communs, ce livre est arrivé chez nous. Et nous n’en aurions pas voulu s’il avait fait l’éloge de la pédophilie», expliquait jeudi, le directeur général de cette maison d’édition, François Bousquet.

Vers un non-lieu

Les écrits rassemblés dans ce livre étaient antérieurs à la parution en janvier 2020 du récit «Le Consentement» de Vanessa Springora, qui avait fait éclater le scandale et incité le parquet de Paris à ouvrir immédiatement une enquête pour viol sur mineur de 15 ans. L’autrice y racontait comment elle avait été séduite dans les années 1980 par le romancier alors qu’elle n’avait pas 14 ans et lui près de 50.

Cet auteur avait professé publiquement dans les années 1970 et 1980 son goût pour les relations sexuelles avec des mineurs. Il a vécu ensuite dans un certain anonymat, et vendu très peu d’exemplaires de ses ouvrages les plus récents, même s’il est resté édité jusqu’en 2019 par Gallimard.