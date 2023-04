Après Bilal Hassani: Des «menaces» font annuler un autre concert dans un lieu religieux en France 

«Précédent très inquiétant pour la culture»

«Pour dédiaboliser la musique électronique, on s’était dit que la basilique était la meilleure chose à faire symboliquement (...). On a présenté le projet au corps religieux, un peu réticent au début, mais il a fait confiance à la jeunesse et on a travaillé la programmation ensemble», a précisé à l’AFP un porte-parole de ce collectif. Des DJ et rappeurs avaient été programmés mais il n’y avait «aucun propos grossier ou parole blasphématoire dans leurs chansons», a assuré le porte-parole.