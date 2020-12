Selon le Blick, qui cite le météorologue de la chaîne alémanique de télévision SRF Jürg Zogg, les prévisions sont tout sauf bonnes: «En l’état actuel, on s’attend pour vendredi et samedi à des chutes de neige pouvant atteindre 30 à 70 centimètres au total, explique le spécialiste. Pour dimanche, ce n’est pas encore sûr. Il pourrait continuer à neiger, mais la dépression pourrait aussi se déplacer vers l’est, ce qui provoquerait une amélioration des conditions sur St-Moritz.»

Président du comité d’organisations des épreuves grisonnes, Martin Berthod refuse pourtant de se livrer à des pronostics sur la tenue (ou non) des deux super-G de samedi et dimanche. «Ici à St-Moritz, le temps change très vite. On a l’habitude de prendre les choses comme elles viennent, c’est ce qu’on fera ce week-end. On sait que les prévisions ne sont pas très optimistes, mais on se refuse à tout peindre en noir.»