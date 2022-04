Afrique : Des «mercenaires» russes filmés en train d’enterrer des corps au Mali

L’armée française estime que le but de la manœuvre est d’accuser les Français, qui ont décidé en février son retrait militaire du Mali, d’avoir laissé un charnier derrière eux.

Paris a décidé en février son retrait militaire du Mali, dans un contexte sécuritaire dégradé et sur fond de tensions entre la France et la junte militaire au pouvoir.

L’armée française a filmé ce qu’elle affirme être des mercenaires russes en train d’enterrer des corps près de la base de Gossi, dans le nord du Mali, dans le but selon elle d’accuser les Français d’avoir laissé un charnier derrière eux.

Dans cette vidéo prise à l’aide d’un drone à laquelle l’AFP a eu accès jeudi soir, et que l’état-major français qualifie d’«attaque informationnelle», on peut voir des soldats de type caucasien s’affairer autour de cadavres qu’ils recouvrent de sable. Des images ont été diffusées sur le compte Twitter d’un dénommé Dia Diarra, qui se proclame «ancien militaire» et «patriote malien».