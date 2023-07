Centrafrique: Des mercenaires Wagner sur le départ

Le statut de la milice Wagner est de plus en plus incertain après la tentative de coup d’Etat de son chef Evguéni Prigojine le 24 juin dernier.

Le statut de la société paramilitaire privée et de son chef Evguéni Prigojine est plus incertain que jamais depuis sa mutinerie avortée en Russie les 23 et 24 juin. L’opération a conduit les mercenaires jusqu’à quelques centaines de kilomètres de Moscou avant qu’ils ne renoncent, aux termes d’un accord avec le président russe Vladimir Poutine dont les détails sont inconnus. Mais ses interventions à l’étranger, en particulier en Syrie et dans plusieurs pays africains (Soudan, Centrafrique, Mali notamment) n’ont jusqu’à présent pas été publiquement remises en cause. Dès l’annonce de la fin de la mutinerie, Bangui avait même affirmé que les activités de Wagner allaient «continuer».