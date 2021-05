Genève - Des mercis, pas d’argent: le ras-le-bol des soignants

«Dans un système capitaliste, on remercie les gens avec de l’argent ou une promotion, pas avec un bouquet de fleurs», juge Manuel Nussbaumer, syndicaliste d’Unia. C’est pour cela que mercredi, lors d’une table ronde sur les EMS qu’organisait Unia, la députée d’Ensemble à Gauche Jocelyne Haller a fustigé «le mépris» du PLR: il propose au Parlement d’organiser, une fois la crise sanitaire passée, une grande fête «en hommage à tous ceux qui ont permis de traverser cette période», soignants mais aussi travailleurs de tous secteurs, jeunes, personnes à risque, etc.

Or, dans le même temps, l’élue a rappelé que le PLR, les autres partis de droite et le conseiller d’État Mauro Poggia ont rejeté deux pétitions demandant l’une une prime de 1000 fr. pour tous les soignants, l’autre 50 fr. pour ceux des EMS. Le magistrat avait alors relevé que jouir d’un emploi assuré «représente en soi une forme de reconnaissance»; et avait suggéré que des «soirées du personnel» soient organisées après coup pour les remercier.

Député PLR, Yvan Zweifel réfute tout mépris. La fête, d’abord, n’a pas vocation à remercier les soignants, mais à permettre à la société dans son ensemble de se retrouver à la fin de la crise, explique-t-il. Quant aux primes refusées, il juge qu’elles auraient coûté des millions. «Il y a des gens qui ont tout perdu. Les verser, ne serait-ce pas du mépris à leur égard?» Enfin, s’il s’agit de récompenser des performances hors normes, «on parle alors de salaire au mérite. Là, je suis d’accord, mais Mme Haller ne l’est plus.»