maternité: Des mères fabriquent du savon avec leur propre lait

Pouvoir hydratant et apaisant

«C’est tellement hydratant, ça a vraiment aidé mon fils avec son eczéma», commente une autre mère, Leilani Sanchez, qui dit avoir aussi commencé à en fabriquer. Et la liste des bienfaits semble longue: mélangé à de l’huile de coco et de l’avoine, le lait maternel pourrait soulager les brûlures et les piqûres d’insectes ou réduire les rougeurs.