Uri: Des merveilles trouvées en creusant le tunnel du Gothard

Fin septembre 2022, l’Autorité de surveillance minière du canton d’Uri a fait une remarquable découverte de cristaux dans le tunnel du deuxième tube routier du Gothard. De nombreux et beaux spécimens de quartz ainsi que de la fluorite rose ou de l’apophyllite ont pu être récupérés. Les fluorites roses sont particulièrement étonnantes, communique le canton. La qualité des pierres est exceptionnelle.

Le site de la découverte est à environ 300 mètres de l’entrée du tunnel. Le filon a été exposé lors du dynamitage. Le responsable de ce dernier a réagi de manière exemplaire et a immédiatement convoqué le superviseur des minerais. Le jour de la découverte tombant un vendredi, plusieurs centaines de kilogrammes de roche ont pu être récupérés pendant le week-end chômé. Le filon était au sommet du plafond et n’avait pas été touché par l’explosion.

Le géologue Peter Amacher et son équipe ont utilisé une plate-forme élévatrice en une opération de près de 24 heures pour récolter les cristaux. «La découverte des fluorites roses est sans aucun doute l’une des plus belles en Suisse depuis des années», a déclaré Peter Amacher.

Nettoyées avant d’être exposées

La région autour de Göschenen, où sera situé le nouveau portail, est bien connue des habitants pour ses trésors. Selon le régime montagnard applicable, les roches récupérées à l’intérieur de la montagne appartiennent au canton d’Uri et donc aux habitants d’Uri. Le canton d’Uri tient compte de l’importance culturelle et historique des minéraux. Les plus belles pièces sont présentées au public, par exemple lors de l’exposition minérale du canton au Schloss A Pro à Seedorf.