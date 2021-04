Tabassage de Michel Zecler : Des messages compromettants dans le téléphone d’un policier

L’un des trois agents mis en examen pour la violente agression d’un producteur noir en novembre dernier à Paris s’était moqué de la mort de George Floyd, révèle «Envoyé Spécial».

Paris, 21 novembre 2020. Surpris sans masque par une patrouille de police, Michel Zecler se dépêche de rentrer dans son studio d’enregistrement. Le producteur se trouve dans le sas quand plusieurs agents l’attrapent et tentent de le faire sortir. L’homme refuse d’obtempérer et se fait tabasser pendant cinq minutes, sous l’œil d’une caméra de surveillance. Après avoir fait usage de gaz lacrymogène, les policiers sortent Michel Zecler du bâtiment et lui passent les menottes.