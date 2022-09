Suisse romande : Des mesures cantonales pour économiser l’énergie cet hiver

Eclairage limité, chauffage réduit ou encore sobriété à Noël, voici ce qui attend les collectivités publiques, entreprises et ménages ces prochains mois.

Simon Glauser/20 Minuten

Pour économiser l’énergie et limiter le risque de pénurie cet hiver, les cantons romands ont dressé leurs recommandations. En Valais, dans les bâtiments cantonaux, le chauffage des locaux ne devra pas dépasser 20°C, l’éclairage sera limité, de même que l’utilisation du matériel informatique et des autres appareils électriques. Sur le domaine public, par exemple, la majeure partie des spots devront être éteints et l’éclairage aux abords des routes cantonales sera réduit.

Ces mesures devront être mises en œuvre le plus rapidement possible. Le Conseil d’Etat valaisan recommande par ailleurs au secteur privé de réduire l’éclairage des vitrines après la fermeture des commerces, d’éteindre les enseignes lumineuses à but uniquement commercial ou encore de limiter l’usage des ascenseurs, escalators ou tapis roulants dans les centres commerciaux.

Extinction de l’éclairage public

Du côté neuchâtelois, dix mesures et recommandations seront mises en œuvre progressivement d’ici au 30 septembre par l’État et les communes. Celles-ci s’adressent aux collectivités publiques, entreprises et ménages. La température des locaux, écoles comprises, devra être de maximum 20°C la journée, et de 17°C pour les salles de sport et les ateliers.

Parmi ces recommandations, on compte également l’extinction de l'éclairage public nocturne et des enseignes entre 22h et 7h du matin, limitation de l’usage des installations gourmandes en énergie, et la diminution de la température des chauffe-eau à 60°C. Le Conseil d’Etat neuchâtelois compte aussi sur une certaine sobriété lors des fêtes de Noël.

Le Canton de Fribourg tarde encore à proposer des mesures concrètes. Celles-ci seront annoncées d’ici la fin du mois de septembre.

