Meta : Des mesures pour protéger les jeunes des prédateurs

Le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé ajuster les paramètres de confidentialité par défaut sur Facebook et Instagram pour protéger les adolescents inscrits.

Meta pense à la protection des plus jeunes face aux prédateurs. REUTERS

Facebook a récemment annoncé qu’il activera désormais davantage de paramètres par défaut pour les utilisateurs de moins de 16 ans qui rejoignent la plateforme. Ceux déjà inscrits recevront une invitation à changer leurs paramètres en une seule étape, explique le réseau social dans un billet de blog. Concrètement, cela implique des règles de confidentialité plus strictes, seuls les amis pourront voir les publications dans lesquelles les jeunes utilisateurs sont tagués ainsi que leurs listes d’amis, leurs pages et les personnes qu’ils suivent. Il sera également possible de n’autoriser que leurs amis à commenter leurs publications.

Ces nouvelles mesures de protection se focalisent principalement sur le risque représenté par les adultes prédateurs. Facebook, qui vient de supprimer l’affichage de certaines informations sur le profil de ses membres, teste un moyen d’empêcher les adolescents d’envoyer des messages à des adultes récemment bloqués ou signalés par d’autres jeunes. En plus, la plateforme n’affichera plus ces adultes suspects dans les recommandations «Personnes que vous pourriez connaître» et, si un adolescent bloque un adulte, il recevra une invitation à signaler le compte de l’adulte bloqué.

Messagerie supprimée

Sur Instagram, sa maison mère Meta supprimera complètement le bouton de message sur les comptes des plus jeunes afin d’éviter des contacts avec des adultes suspects. L’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg collaborerait avec le National Center for Missing and Exploited Children afin de créer une plateforme mondiale servant à empêcher le partage d’images intimes d’adolescents. Une plateforme qui aidera à la fois les mineurs à reprendre le contrôle de ces images tout en décourageant les partages.

