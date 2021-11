Berne – Des mesures strictes contre la mafia des toutous

Un bébé chien pour 1100 francs

Des entreprises douteuses, principalement basées en Europe de l’Est font de la publicité pour des chiens sur Internet. La plus connue est l’entreprise slovaque Elitdog. Elle propose des chiens pour 1000 euros (1100 francs). Entre juin 2019 et février 2021, les vétérinaires cantonaux ont constaté 350 irrégularités en lien avec Elitdog. Des dates de naissance et de vaccination des chiots ont été falsifiées.