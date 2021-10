Bruxelles : Des métisses exigent réparation de l’Etat pour leur placement forcé

Cinq femmes, nées de l’union d’une Congolaise et d’un Belge, traînent l’Etat en justice qui les a éloignées derechef de leurs géniteurs au nom de la suprématie de la race blanche.

Léa Tavares Mujinga (3e à gauche), Simone Vandenbroecke Ngalula (5e à gauche), Monique Bitu Bingi, Noelle Verbeken et Marie Jose Loshi en première ligne à leur audience, ce 14 octobre 2021.

A l’âge de deux, trois ou quatre ans, ces femmes aujourd’hui grands-mères, ont été retirées de force à leur famille maternelle, puis placées dans une institution religieuse située «parfois à des centaines de kilomètres», a expliqué Me Michèle Hirsch, avocate de Léa, Monique, Simone, Noëlle et Marie-Josée, toutes nées de l’union entre une mère congolaise et un Blanc, présentes à l’audience entourées de leurs proches.