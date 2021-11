Pandémie : Dès mi-2022, les entreprises n’auront plus d’aides ciblées

Jeudi, Bruxelles a annoncé que l’Union européenne allait revenir à un régime ordinaire, concernant les entreprises touchées par la pandémie. Les cordons de la bourse se referment donc.

Les États de l’Union européenne (UE) auront jusqu’à juin 2022 pour cesser leurs aides ciblées exceptionnelles aux entreprises touchées par la pandémie , a annoncé Bruxelles, jeudi, tout en confirmant vouloir réviser ses règles de concurrence et ouvrir la porte à des subventions publiques aux semi-conducteurs.

Les règles européennes strictes qui encadrent les aides publiques aux entreprises, suspendues depuis le début de la crise sanitaire , seront à nouveau entièrement appliquées au 30 juin prochain, six mois plus tard que prévu initialement, a annoncé la commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager, arguant de l’ embellie économique .

«Cette prolongation limitée de six mois permettra une suppression progressive et coordonnée des mesures de crise, et tient compte de la forte reprise attendue de l’ensemble de l’économie», a-t-elle indiqué.