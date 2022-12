Frontière américano-mexicaine : Des migrants dénoncent un nouveau mur de conteneurs

«Chaque jour, la situation ici à la frontière devient plus compliquée pour nous entre les murs, les militaires, et maintenant les conteneurs», a déploré à l’AFP Moises Carrillo, un Vénézuélien de 31 ans arrivé à Ciudad Juarez après un périple de quatre mois. «C’est du racisme», a affirmé un autre Vénézuélien, Joseph Diaz, 24 ans. «Il n’y a pas d’égalité, ils croient qu’ils valent plus que nous, mais nous sommes tous des êtres humains au regard de Dieu».

La Cour suprême des États-Unis a annoncé cette semaine le maintien d’une mesure prise pendant la pandémie de Covid-19 et permettant d’expulser sans délai et sans recours possible les migrants interceptés à la frontière. De l’introduction de cette mesure dite «Title 42» en mars 2020 à fin septembre dernier, les autorités américaines à la frontière méridionale ont refusé 2,3 millions de demandes d’asile de migrants venus d’Amérique latine et des Caraïbes, selon les données officielles.