Mexique : Des migrants marchent vers Mexico pour leur «dignité»

Partis de la frontière sud du Mexique, un millier de migrants marchent actuellement vers Mexico, demandant la régularisation de leur situation.

Appelée «pour la justice, la dignité et la liberté du peuple migrant», leur caravane avance sous la surveillance des agents de l’Institut national de migration (INM) et de la Garde nationale à travers les routes du Chiapas. Aucune date d’arrivée à Mexico n’est encore prévue. Interrogé à New York, un porte-parole des Nations Unies a souligné l’importance de traiter les migrants «avec respect et dignité». Les demandes d’asile doivent être examinées «rapidement», a dit Stéphane Dujarric.