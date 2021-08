Genève - Des migrants partent à vélo à la découverte de la Suisse

Ils vont avaler les kilomètres et se faire des souvenirs pour la vie. Lundi, une dizaine de migrants d’origine érythréenne, âgés d’une vingtaine d’années, ont quitté le centre d’hébergement du Petit-Lancy (GE) avec leurs accompagnateurs pour un tour à vélo, avec Lausanne comme première étape. Ils rallieront ensuite Yverdon, Neuchâtel, Berne, Lucerne, Thoune et Montreux, avant de revenir à Genève par bateau lundi prochain.

Un projet sur le long terme

Hacène Ouahmane, assistant social, explique que l’idée est née l’an passé, «en pleine période Covid»: « Il fallait trouver une activité pour ces jeunes sur toute l’année, je me suis dit : pourquoi pas un trip à travers la Suisse?, expose-t-il. Ce sont tous d’anciens mineurs non accompagnés, ils se sont constitués une sorte de famille et je voulais les extirper de leur bulle, qu’ils s’ouvrent à d’autres. Ça leur a permis d’avoir des perspectives et un projet sur le long terme.»