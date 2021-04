Somalie : Des miliciens contrôlent certaines zones de Mogadiscio

Des combattants pro-opposition ont érigé lundi des barrages dans Mogadiscio, après des affrontements avec l’armée somalienne dimanche.

Des coups de feu ont encore résonné sporadiquement dimanche soir à Mogadiscio, mais n’étaient plus audibles lundi, même si une forte tension régnait. Dans la nuit, des hommes armés ont érigé, dans plusieurs fiefs de l’opposition, des barrages – parfois de tas de sable et de troncs d’arbres – qu’ils surveillent avec des véhicules équipés de mitrailleuses.

Trois personnes tuées dimanche

«Il suffit qu’un soldat à la gâchette facile tire sur le camp d’en face pour que tout dérape», a prévenu Omar Mahmood, analyste pour la Somalie à l’International Crisis Group (ICG). «Et chaque éruption de violence de ce type élargit le fossé entre les parties et rend tout type d’accord d’autant plus difficile», a-t-il déclaré à l’AFP.

«Prendre la présidence»

Le pays, longtemps privé de gouvernement central, est également confronté depuis plusieurs années à la rébellion islamiste des Shebab, affiliés à Al-Qaïda. Ceux-ci ont un temps contrôlé la capitale avant d’en être chassés en 2011 par une force de l’Union africaine (UA), mais ils contrôlent toujours de larges portions de territoire et commettent régulièrement des attentats à Mogadiscio. Il n’était pas possible de savoir dans l’immédiat si ces confrontations ont fait des victimes.

Habitants en fuite

Des habitants appelaient les deux camps à arrêter les combats et se plaignaient de coupures d’électricité et d’eau. Dimanche, l’ancien président Hassan Sheik Mohamud, prédécesseur de «Farmajo» et figure de l’opposition, a déclaré que sa propre maison avait été visée par des «forces loyales» à l’actuel chef de l’État, mais cette information a été démentie par des témoins et par le gouvernement.