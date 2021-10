Royaume-Uni : Des militaires à la rescousse des stations-service britanniques

Alors que certaines stations-service sont totalement à court de carburant depuis plus d’une semaine, l’armée britannique est déployée en renfort dès ce lundi.

Des militaires ont commencé à être déployés lundi au Royaume-Uni pour approvisionner en essence des stations-service prises d’assaut par des automobilistes, et tenter de résoudre les pénuries d’essence. Après avoir été formés à conduire des poids lourds et remplir les pompes à essence, environ 200 militaires – dont la moitié sont des chauffeurs – doivent être déployés dans le cadre de cette opération baptisée «Escalin». Ils seront dans un premier temps envoyés à Londres et dans le sud-est, où se concentrent les problèmes.