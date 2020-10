Mali : Des militaires aux postes clés du gouvernement de transition

Les hommes en uniforme qui ont renversé l’ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta ont hérité de quatre ministères stratégiques dans le nouveau gouvernement formé lundi.

Touareg et groupes armés

L’ex-rébellion à dominante touareg du Nord s’adjuge l’Agriculture et la Pêche, ainsi que la Jeunesse et les Sports, et les groupes armés pro-Bamako les ministères des Maliens de l’Extérieur et du Travail, et la fonction de porte-parole du gouvernement.