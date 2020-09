Droits humains : Des militaires birmans avouent des exactions sur des Rohingyas

Quelque 750’000 Rohingyas ont fui depuis août 2017 les exactions de l’armée birmane et de milices bouddhistes. Ils se trouvent dans d’immenses camps de fortune au Bangladesh voisin.

Deux ex-militaires birmans ont reconnu des exactions à l’encontre de Rohingyas et pourraient devoir témoigner devant la justice internationale.

Deux ex-militaires birmans ont reconnu des exactions à l’encontre de Rohingyas et pourraient devoir témoigner devant la justice internationale, une première depuis les atrocités commises en 2017 contre cette minorité musulmane. Mais leurs confessions ont été obtenues «sous la contrainte», assure l’armée.

Mardi, l’ONG Fortify Rights et le New York Times ont révélé des témoignages vidéo, visionnés par l’AFP, où deux anciens soldats reconnaissent des meurtres, des viols et d’autres crimes commis à l’encontre de Rohingyas il y a trois ans.